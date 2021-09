Vítězství nejen v ní, ale už i v národním kole, znamená dokořán otevřené dveře na přehlídková mola těch nejslavnějších značek. Dokazují to i příběhy vítězů předchozích ročníků. Jejich jména dnes zná celý módní svět.

Schwarzkopf Elite Model Look je nejprestižnější modelingovou soutěží světa. Čeští vítězové, šestnáctiletá Amélie Konšelová a devatenáctiletý Alex Hanus budou Česko zastupovat na světovém finále soutěže, které se uskuteční v Barceloně.

Elite Model Look 2021 - vítězové | Foto: Profimedia.cz

Focení pro nejprestižnější módní časopisy světa, přehlídky nejvěhlasnějších značek. Taková budoucnost zřejmě čeká vítěze letošního ročníku modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Výsledky porota vyhlásila v pondělí na Pražském hradě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.