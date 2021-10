Když si před deseti lety bral britský princ William po dlouholetém vztahu za manželku lásku z univerzitních studií, neurozenou Kate Middletonovou, britská veřejnost byla manželstvím páru nadšená. Japonská princezna Mako, neteř současného japonského císaře, si o podobné podpoře "poddaných" může nechat jen zdát. Přesto se zdá, že po letech čekání najde i ona štěstí - již koncem tohoto měsíce se má totiž konečně vdát za svého vyvoleného, muže bez urozeného původu.

Ve chvíli, kdy princezna Mako v roce 2017 ohlásila svoje zasnoubení, spustila v Japonsku skandál, jakému panovnická rodina dlouho nečelila. Jejím chotěm se totiž měl stát bývalý spolužák z univerzity, Kei Komuro. Muž bez šlechtického titulu. „Dvojice se okamžitě dostala pod mediální drobnohled a do víru divoké veřejné diskuze o tom, zda je Kei Komuro způsobilý stát se manželem ženy z císařské rodiny," připomíná list The New York Times.

Nevole nejen panovnické rodiny, ale i veřejný postoj k zamýšleným vdavkům princezny způsobily, že byla svatba nakonec několikrát odložena. Měsíce se protáhly do let. Nyní princezna se svým vyvoleným ale konečně půjde k oltáři. Musí se ovšem vzdát titulu a pozice v panovnické rodině. Sňatkem s neurozeným mužem se princezna Mako prakticky stane „běžnou“ ženou.

To, co si ovšem Mako vytrpěla v době, než se konečně po tento bod dostala, ji dovedlo k překvapivému rozhodnutí. „Stejné zákony, které princeznu nutí vzdát se titulu, ji opravňují k uspořádání oficiálního obřadu pojícího se s jejím odchodem z panovnické rodiny a přiznávají princezně věno 1,4 milionu dolarů (přibližně 30,5 milionu korun) na zahájení nového života. Princezna se však rozhodla zříct ceremonie i peněz. Podobný krok ještě nikdo nikdy v královské rodině neudělal,“ uvádí list The New York Times.

Po svatbě se pár plánuje přestěhovat do Spojených států amerických. „Snoubenec princezny Kei Komuro zde pracuje jako právník,“ píše BBC. Stěhování za oceán vysloužilo dvojici v rodné zemi nepříliš lichotivou přezdívku Japonští Harry a Meghan.

Na hranici šílenství

Princezna Mako se se svým nastávajícím zná od roku 2012, zasnoubili se v roce 2017. „Předtím, než byl veřejnosti Kei Komuro představen jako snoubenec princezny, proslavil se jako "Princ moří" - toto označení si vysloužil poté, co se objevil v reklamě na pláže ve městě Fujisawa," uvádí CNN.

Jenže "Princ moří" se nezamlouval ani panovnické rodině, ani konzervativní japonské společnosti. Japonské bulvární listy proto okamžitě začaly na Komura shánět kompromitující materiál. A netrvalo dlouho, a opravdu něco našly. „Než se v roce 2018 odehrála plánovaná svatba, noviny přinesly informaci o finančních problémech matky ženicha. Prokazatelně si půjčila peníze od svého bývalého snoubence, a nevrátila mu je," připomíná BBC.

Nešlo o malou částku, ale sumu v hodnotě desítek tisíc amerických dolarů. Přesto, že japonská panovnická rodina popřela, že by tato kauza byla hlavním důvodem, sňatek byl po provalení celé kauzy odložen. A už tak u veřejnosti nepříliš populární snoubenec si vysloužil nálepku zlatokopa. „Pohoršení v japonské společnosti bylo tak velké, že panovnická rodina vydala osmadvacetistranový dokument vysvětlující všechny podrobnosti kolem půjčky, a právník rodiny slíbil, že budou všechny peníze splaceny," zmiňuje list The New York Times.

Zasnoubení ovšem pár nezrušil, a tak mediální hon na neoblíbeného ženicha pokračoval. A byl tak intenzivní, že princezna po čase přiznala psychické problémy. „Mediální hon na princeznu a rodinu jejího snoubence zapříčinily, že princezna trpěla posttraumatickou stresovou poruchou,“ uvádí BBC.

Podobné přiznání bylo velmi odvážné - v japonské společnosti se totiž s psychickými poruchami stále pojí stigma. Mako nebyla první ženou v panovnické rodině, u které psychický tlak vyvolal závažnější problém. „I její teta, císařovna Masako trpěla nemocí vyvolanou dlouhodobým stresem, poté, co byl vyvíjen enormní tlak na to, aby přivedla na svět mužského potomka," zmiňuje BBC.

Kauza culík

Roky mediálního pronásledování nejspíše způsobily, že nyní, když se princezna Mako konečně dočká sňatku se svým vyvoleným, nepůjde o žádnou pompézní svatbu, ale spíš o komorní obřad. „Je těžké se tomu divit. Její zasnoubení trvalo nekonečně dlouho, rozpitvával se každý detail vztahu, a rodiny princezny, která souzní s negativním názorem většiny společnosti na pár, vyjádřila princezně a jejímu snoubenci jen velmi malou veřejnou podporu," komentuje list The New York Times.

Japonská královská rodina se vyhýbá skandálům. Od konce druhé světové války vykonává v zemi jen ceremoniální roli a přísně dbá na dodržování tradic. Když se tedy objevila kauza v podobě plánovaného sňatku princezny s neurozeným mužem, japonská veřejnost začala dychtit po celém příběhu do detailu a zároveň se ke vztahu princezny Mako postavila ve většině odmítavě.

Veřejné mínění se jasně ukázalo i nyní, kdy už zbývá do sňatku doslova pár týdnů. Ty určitě pro pár nebudou jednoduché. Ukázal to příjezd Keie Komura do Japonska v minulých dnech. Komuro totiž do rodné země přijel v pro Japonce pobuřujícím účesu - s vlasy svázanými do culíku. „V zemi, kde vzhled sehrává velkou roli při utváření dojmu o druhých, se množství lidí vyjádřilo, že nový účes princeznina nastávajícího je jen dalším důkazem toho, že tento muž není hoden stát se manželem členky panovnické rodiny," píše BBC.

Culík na hlavě ženicha způsobil doslova šílenství. „Fotka se dostala na titulní stránky novin, bulvární listy přinesly fotografie hlavy Keie Komura prakticky z každého úhlu. Japonský twitter explodoval návalem kousavých komentářů a televizní moderátoři se vyjadřovali o nevhodnosti účesu," nastiňuje list The New York Times.