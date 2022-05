Kim Kardashian

Kim Kardashian na Met Gala 2022.Zdroj: ČTK/AP/Evan Agostini, PM DA MU

Jsou šaty, které se zapíšou do dějin tak nesmazatelně, že i ony samy se stanou legendou. To je i případ róby, kterou na sebe oblékla legendární herečka a zpěvačka Marylin Monroe, když před 60 lety zpívala píseň Happy Birthday, Mr. President tehdejšímu americkému prezidentovi Johnu Fitzgeraldovi Kennedymu. Její třpytivé šaty, které přiléhaly tak těsně, že je krejčové musely Marylin zašít přímo na těle, se proslavily stejně jako událost a její aktéři. Při pondělním Met Gala se opět dostaly na výsluní - oblékla je na sebe profesionální celebrita Kim Kardashianová. Nešlo o žádnou napodobeninu, ale o skutečně původní Marylininy šaty.

A módním komentátorům z celého světa spadla čelist. „Kardashianová do legendární róby musela zhubnout 7,2 kila,“ uvádí agentura AP. Celebrita šaty doplnila bílým kožíškem a platinovými vlasy, přičemž příprava účesu podle tvrzení Kardashianové v interview pro Vogue trvala 14 hodin. Šaty pro Marylin Monroe vytvořil návrhář Jean Louis. Po smrti Marylin šaty vlastnilo několik majitelů a v roce 2016 je v aukci za 4,8 milionu dolarů (zhruba 113 milionů korun - šlo o nejdráž prodané šaty v aukci v historii) koupilo Ripley’s Believe It Or Not Museum, které je zapůjčilo pro Met Gala Kardashianové.