Nemůžu se nezeptat, kde pořád berete tu dobrou náladu? Ať je léto, nebo zima, máte pořád úsměv od ucha k uchu. Jo, to byste viděla u nás doma, jak jsem vypnutej. (smích) Nevím, jestli tu dobrou náladu někde kradu, ale mě ten život takhle prostě baví. Mám kolem sebe rodinu, kamarády, chodím se otužovat do ledové vody… Schválně, zeptejte se mě, jak se mám.

Janek Ledecký: V hobbymarketu se cítím jako myš v sýrárně

Jak se máte, Pavle?

Skvěle, skvěle, skvěle, ať jdou čajnavirus i Putin do prdele. Je čas říct jim na shledanou. Hrajeme teď v Ypsilonce novinku Let do nebe aneb Fata morgana, tak bych pozval pana soudruha Putina, zajali bychom ho a musel by doživotně zpívat. Doteď byl zvyklý, že mu zpívali jiní, tak aby si to taky užil.

V jaké roli vás v nové hře můžeme vidět?

Diváci mě můžou vidět hned v několika rolích. Všichni tu hrajeme více postav a všichni si to, myslím, užíváme. Trošku je to pro nás napínavé, možná to bude napínavé i pro diváky.

Vy sám máte detektivky rád?

Pozor, to není detektivka! Jde spíš o takové absurdity, maličko žertovné, trochu hravé a bizarní, které nás tedy baví. Uvidíme, jestli budou bavit i lidi. Vše je od Arnošta Goldflama dopředu striktně dané, takže ať nikdo nečeká žádnou improvizaci.

Anička Slováčková po nelehkém období: Snažím se být pozitivní

Uvidíme vás teď i v nějaké filmové roli?

Teď momentálně ne. Relativně čerstvě je venku film Láska na špičkách, kde hraju vysloužilého plukovníka, souseda hlavní hrdinky, a jednu z nezapomenutelných rolí jsem sehrál i v Mimořádné události Jirky Havelky. (smích) Byl jsem u toho, když to psal, takže jsem mu hned řekl, že v tom chci hrát. Dostal jsem roli, kde vyjedu favoritem z garáže, pak jedeme, manželka řídí, vyzvedneme dceru a jedeme zase zpátky. To je všechno. Ale byl jsem za tu roli moc šťastnej. (smích)