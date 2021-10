Divoká prasata se v Barceloně odvažují čím dál hlouběji do města, připomíná agentura DPA. Ačkoliv je zakázáno zvěř krmit, mnoho lidí tak činí. "Tato zvířata jsou velice inteligentní, a když vidí někoho s taškou, myslí si, že bude krmení," řekl před časem hajný Toni Galiano odbornému časopisu o myslivosti v reakci na událost, kdy divoká prasata v Barceloně napadla a pokousala muže.

"Napadla mě v parku a utekla do lesa s mou taškou, v níž jsem měla mobil," líčí na videu rodilá Kolumbijka útok divočáků, zatímco inkriminovaný předmět ukazuje roztržený a zabahněný. "Nakonec nechala mou tašku být, protože jsem se jim postavila," dodává a vyzývá svého syna, aby na kameru popsal, "jak se máma s divočáky vypořádala".

