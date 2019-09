11. regionální veletrh fiktivních firem

Sokolov – Učí se vést a řídit firmy. A učí se to už jako žáci škol. Firmy jsou samozřejmě fiktivní, ale jinak se studenti chovají opravdu jako praví podnikatelé. Své firmy vám představí a služby a zboží nabídnou na již 11. regionálním veletrhu fiktivních firem, který pořádá v městském domě kultury Střední škola živnostenská Sokolov. Během akce proběhne i prezentace studijních a učebních oborů školy, tak je určitě vhodná i pro potenciální zájemce o studium nebo ty, kteří dosud nejsou ještě tak úplně rozhodnutí, co po základní škole. Veletrh fiktivních firem se koná ve středu 30. ledna od 9 do 14 hodin.