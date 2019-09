Airbrush workshop s Ladislavem Pankem v loketské knihovně

Loket – Chcete se naučit práci s americkou retuší? Pak jste srdečně zváni v sobotu 2. února na workshop do loketské knihovny. Zájemci od 6 do 99 let si to nejen vyzkouší, ale každý si s sebou odnese svoje dílko a dozví se, co to vlastně americká retuš je. Ladislav Panko je majitelem airbrush / bodypainting / tetovacího studia Cynicc Art a autorem chystané počítačové hry Elbogen. Upozornění: Mohou pracovat pouze dva zájemci najednou, doporučujeme proto přijít spíše v průběhu pořadu. Čekající ale nepřijdou zkrátka, lze přihlížet, připravovat se, poučit se o historii, technice, maskování, šablonování … Vstup zdarma.