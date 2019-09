Besedovat o své knize přijde Petr Batěk

Sokolov – V rámci cyklu večerů s debatami o zajímavých knihách zavítá do sokolovské knihovny známý herec a básník v jedné osobě Petr H. Batěk. A besedovat se bude o jeho druhé knize Výkřik motýla. Už svou debutovou sbírkou Ona má křídla o sobě dal vědět jako o lyrickém básníkovi, který se nebojí projevit nejhlubší city. Výkřik motýla na ni navazuje. Petr H. Batěk popisuje, co se stane, když se člověku zbortí, v co věřil, jak je obtížné odhodlat se k novým začátkům, aby ho znovu nedovedly k bolestným koncům. Ale zároveň dává naději, že když se rozhodnete dát další šanci životu, lásce, sobě, tak přijde to, na co vlastně celý život čekáte. Beseda za účasti autora se koná 14. května od 18 hodin a vstup na ni je zdarma.