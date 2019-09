Bezodpadově v domácnosti i v životě

Loket – I v loketské knihovně bude řeč o bezodpadové domácnosti. Přednášet sem přijede Jana Karasová z blogu o životě bez odpadu Czech Zero Waste. Během podvečera se dozvíte, co to zero waste život je a jak se k němu postupně propracovávat. Řeč bude i o tom, jak nakupovat bez obalů nebo jak omezit používání jednorázových plastů. Jana Karasová vám poradí, jak mít to, co opravdu potřebujete a neškodí to vám ani přírodě. Přednáška začíná v 18 hodin v atriu knihovny a vstup je tradičně zdarma.