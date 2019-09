Bookstartový klub je na programu v loketské městské knihovně, která je do mezinárodního projektu zapojená. Tentokrát bude o autech, vlacích, autobusech a tříkolkách. „Rodiče, pozor! Odrážedla s sebou. Při přízni počasí se uskuteční rallye náměstí,“ vzkazují knihovníci. Bookstartový klub je otevřený literární, poetický a hravý klub pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let.