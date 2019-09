Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi a hraček

Chodov – Blíží se tradiční akce chodovského domu dětí, burza. K sehnání tu bude jarní i letní dětské, i miminkovské oblečení, obuv, hračky i sportovní vybavení. V kanceláři DDM za stovku vratné zálohy dostanete kód, lepíky a arch k zapsání zboží. Od 4. do 7. března můžete nosit čisté a zachovalé, označené dětské zboží. Burza samotná proběhne 11. a 12. března od 10 do 17 hodin. Následující den, tedy 13. března, si od 10 do 16 hodin můžete vyzvednout neprodané zboží a vyúčtování za to prodané.