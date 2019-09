Loket – Vojtíšek je čtyřletý chlapec, kterému diagnostikovali těžké mentální postižení s autistickými rysy. Snahou je dát mu co nejvíce do vývoje, aby byl v budoucnu co nejsamostatnější. Dokud je ve vývoji, jde stále ledacos ovlivnit. Bohužel rodinu vyčerpávají finančně i jiné terapie O delfinoterapii se mluví jako téměř o zázraku, proto ji rodina s Vojtíškem chce vyzkoušet a následně i opakovat, pokud to bude možné. Soubor LDO ze ZUŠ Ant. Dvořáka Karlovy Vary pořádá v loketské knihovně Cecy: divadelní představení pro Vojtíška. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek představení půjde právě na delfinoterapii.