Čtenářský klub v městské knihovně

Chodov – Chcete vědět, děti, jak to doopravdy bylo s Červenou karkulkou? Kam odletěl létající koberec? Kdo snědl perníkovou chaloupku nebo jak dlouho spala Šípková Růženka? Pokud vám odpovědi na tyto otázky nedají spát, snadná pomoc. Stačí dorazit v lednové pondělky do čtenářského klubu v dětském oddělení městské knihovny a tam společně s knihovníky můžete těmto pohádkovým záhadám přijít na kloub. Začíná se v 15 hodin a vstup do klubu je samozřejmě zdarma.