Čtenářský klub – večery s knihou

Chodov – Možná mi dáte za pravdu, že jsou dny, kdy toho máte tak akorát dost. Chtělo by to vypnout, zrelaxovat, odpočinout si, naladit se na pohodovější a příjemnější vlnu. Pokud ještě navíc milujete knížky a rádi čtete, mám pro vás dobrý tip. Staňte se členem čtenářského klubu v městské knihovně. Tady máte možnost odpočinout si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku kávy při debatě o něčem, co ostatní milují stejně jako vy – o knihách. Tedy setkat se a posedět se stejně naladěnými lidmi. Nejbližší setkání je ve středu 13. února.