Kraslice – Nelince je pět let. Je to krásná a šikovná holčička. Má velkou chuť se rozběhnout, ale bez pomoci to nedokáže. A pomoct můžete i vy. Benefiční koncert pro Nelinku – dejme Nelince šanci prošoupat botičky, se uskuteční v sobotu 23. února od 17 hodin v Kulturním domě v Kraslicích. Vystoupí Touch of Gospel (gospelový soubor z Plzně), Cantus (vokální skupina ze ZUŠ Kraslice) a skupina White and Black. Vstupné je 100 korun.