Do Aše míří temnota z Běloruska

Aš – Na první březnovou sobotu je připravena tvrdě metalová akce Death metal poetry, která přiveze česko-německo-běloruský mix písniček toho nejtvrdšího ražení, jaké lidstvo vynalezlo. Těšte se na 9. března od 20:00 do ašské Cihellny. „Běloruští Relics of Humanity hrají temný podmanivý death metal, který svou surovostí a agresí nemá na evropské scéně obdoby,“ uvedl Zdeněk Hnízdil z kapely Cutterred Flesh, která má toto dočinění na svědomí. „Spolu s nimi dorazí také Novocaine z Německa, kteří nastolenou brutalitu rozmělní progresivním pojetím death metalu,“ dodal. Vedle zmíněných Cuttered Flesh z Karlových Varů dorazí akci podpořit také deathcoreová stálice tuzemské scény We All Gonna Die z Litoměřic. Vstupné na akci je 150 korun.