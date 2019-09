Do kina na film Úhoři mají nabito

Sokolov – O víkendu můžete vyrazit do kina na český film režiséra Vladimíra Michálka Úhoři mají nabito. Ten pojednává o partě chlapů, kteří si hrají na zásahovou jednotku, a odehrává se v Pošumaví. Hra na URNU se pro ně stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!