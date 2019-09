Dozvíte se, jak neztrácet paměť

Chodov – Asi to známe všichni – sakra, co jsem to jenom chtěl! nebo Nezlobte se, prosím, ale úplně mi to vypadlo. Problémy s pamětí má občas každý z nás. I paměť je proto třeba trénovat. V rámci Národního týdne trénování paměti se dozvíte, jak problémům s pamětí předcházet. Při různých zábavných cvičeních si ji také budete moci v rámci přednášky trošku „potrénovat“, což se určitě může hodit. Stačí přijít do chodovské knihovny v úterý 12. března od 16 hodin. Možná si to radši zapište do kalendáře, abyste na to nezapomněli ... Vstup je zdarma.