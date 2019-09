Festival Jeden svět: Bohu žel

Sokolov – Člověk v tísni ve spolupráci s městskou knihovnou vás zvou na promítání dokumentárního snímku z festivalu Jeden svět s názvem Bohu žel. Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu s reálným obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště. Příběhy šesti lidí, kteří unikli před válkou či pronásledováním, jsou si podobné. Spojuje je touha po novém začátku. Zástupci organizací pomáhajících uprchlíkům se ve filmu zamýšlejí nad tím, kam se poděl solidární přístup české společnosti z počátku 90. let, kdy jsme nabídli pomocnou ruku tisícům Bosňáků prchajícím z Jugoslávie. A ptají se, vůči komu je vlastně namířená nenávist převlečená za vlastenectví. Promítání 80 minut dlouhého dokumentárního snímku začíná 10. ledna v 17 hodin a vstup je zdarma.