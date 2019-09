Halina Pawlowská přiveze do Kraslic pořad Chuť do života

Chuť do života aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli, a taky pochopitelně o jídle, protože všechno je putna, jen když nám chutná. Přesně tak zve na svoji one women show Halina Pawlowská, která už ve čtvrtek 23. 5. zavítá do Kraslic, kde vystoupí v tamním kulturním domě. Začátek přestavení je v 19 hodin a vstupenky je možné zarezervovat v KIC Kraslice.