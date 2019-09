Hospodský kvíz u Bílého koně

Loket – 56 otázek, soutěžení, výhry a především dobrá zábava. „Chceš zažít víc, než jen běžný pokec u piva? Hospodský kvíz nabízí tobě a tvým kamarádům skvělý zážitek na večer. Bude k tomu stačit tužka, papír a chuť postavit se nové výzvě!“ vyzývají účastníky organizátoři. A co udělat, abyste se do hry mohli zapojit? Stačí sestavit tým od 1 do 8 hráčů, vymyslet pro něj originální název a přihlásit ho do soutěže. Pak už se jen s týmem dostavit a nechat se moderátorem provést soutěží. Vše potřebné dostanete na místě. Startovné za hráče je 50 korun. „Každý týden nové otázky, každý týden odměňujeme nejúspěšnější týmy,“ dodávají pořadatelé. Více informací a místa, kde se hraje Hospodský kvíz, najdete na www.hospodskykviz.cz a www.facebook.com/hospodskykviz.cz.