Hradní slavnosti na Hartenbergu

Hřebeny – Další ročník kulturní akce pro malé i velké, věnované záchraně hradu Hartenberg v Hřebenech, je na programu v sobotu 8. června. Připraveny budou tematické výstavy, prezentace o obnově hradu, promítání. Vystoupí loketský sbor Cubitus, děti, ale i dospělé pobaví kouzelník Pet, nebo pohádka Divadla Kahánek. Co by to bylo za hradní slavnosti, kdyby chyběli šermíři. Letos to bude skupina historického šermu rytíři z Drahšperka. Večer v 19.30 se pak můžete těšit na Swing party band. Ve vstupném je po celý den samozřejmě zahrnuta i prohlídka hradu. Výtěžek půjde na jeho další opravy.