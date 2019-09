Jaká výživa je pro děti vhodná?

Chodov – Výživa dětí. Téma, o kterém se vedou diskuse a vždy se objeví různé názory, co je pro děti vhodné a co ne. Výživa dětí bude i tématem neformálního povídání v chodovské městské knihovně. Jak děti živit a co potřebují v jednotlivých fázích svého života, od porodu až do dospělosti? MUDr. Soňa Hamousová se zaměří především na kategorii od 0 do 3 let. Začíná se v úterý 19. března od 10 hodin a vstup pro všechny je zdarma.