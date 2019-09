K návštěvě zvou další akvatera trhy

Chodov – Většinou každou poslední sobotu v měsíci patří společenský sál chodovského KASSu akvaristům a teraristům. Již dva roky se tu konají pravidelně akvatera trhy, největší v Karlovarském kraji. Ty další jsou na řadě v sobotu 27. dubna od 9 hodin. Seženete tu vše potřebné pro vaše akvárium i terárium. Vstupné od 10 do 30 korun, děti do 15 let a 150 cm zdarma. Vstupenky je možné zaplatit kartou a rovněž zakoupit předem.