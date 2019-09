Kapela No Name vystoupí v KC Svoboda

Cheb – Kapela No Name vyráží na Dermacol No Name Acoustic tour 2019 a jednou ze zastávek bude také Cheb. V hlavním sále místního Kulturního centra Svoboda vystoupí 26. února od 19.30 hodin. Skupina zahraje v sestavě: Igor Timko – zpěv, Dušan Timko – kytara, Ivan Timko – bicí, Roman Timko – kytara, Vilo Gutray – basa a Zoli Šallai – klávesy.

No Name je šestičlenná slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích. Opravdový průlom přišel až v roce 2000 s albem Počkám si na zázrak, a to především díky písním „Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“. Následovaly úspěšné desky Oslávme si život, Slová do tmy a Čím to je.