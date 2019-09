Když Loket swinguje ...

Loket – Do prostor loketského hradu jste opět zváni zatancovat si a pobavit se na retro swing party. Nechejte se vtáhnout do víru nezapomenutelné atmosféry 20. a 30. let a naučte se zábavný a elegantní tanec s Lenkou Sekaninovou. Čeká vás taneční večer plný swingu, který pro vás bude hrát Swing studio Karlovy Vary za doprovodu fešného moderátor Františka. Lenka Sekaninová je profesionální tanečnice, zkušená trenérka a choreografka, zakladatelka a lektorka Tanečního studia Lion´s Plzeň, která na tanečním parketě, dá se říct, vyrostla a zasvětila mu celý svůj dosavadní život. Její láska k tanci z ní přímo srší a je nebezpečně nakažlivá i pro její žáky. Retro oblečení patří k atmosféře. Vstupenky v ceně 200 korun seženete v předprodeji v pokladně hradu.