Konec doby plastové

Chodov – Jak vytvořit bezplastovou a ekologickou domácnost? Nataša Foltánová, zakladatelka společnosti Tierra Verde, zavítá se svou přednáškou i do chodovské knihovny. Pokud cítíte, že je doma v tomto ohledu něco třeba změnit, neměli byste si ji nechat ujít. Zabývat se společně budete tím, jak co nejméně používat chemii při praní a čištění v domácnosti, jaké první krůčky můžete udělat k bezodpadové domácnosti, a také tím, jaká spousta plastů nás obklopuje. Pokud vás trápí, v jakém stavu je naše planeta, a rádi byste to změnili, začněte tam, kde je to pro vás nejjednodušší, u sebe, v rodině, doma.