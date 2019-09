Letní kino na Michalu zve na Mamma Mia 2

Sokolov – Tentokrát vás kino pod hvězdami na koupališti Michal pozve na romantickou hudební komedii Mamma Mia! Here We Go Again. Jde o pokračování veleúspěšné „jedničky“, na které si diváci ale museli pár let počkat. Vyplatilo se. A těšit se můžete tentokrát na příběhy hned dva. S tím prvním se vrátíte do časů, kdy byla Donna čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi. Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují opět písničkami švédské skupiny ABBA. Promítání začíná v 21.30 a vstupné je 50 Kč.