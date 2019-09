Lidé z vosku budou i v Sokolově

Sokolov – Výstava voskových figurín WAXWORK – Lidé z vosku míří i do Sokolova. Uskuteční se od 28. ledna do 3. února, denně od 10:00 do 18:00, v Městském domě kultury v Sokolově, na loutkové scéně. Výstava katastrofy lidského těla představí panoptikum voskových figurín lidských bytostí – anatomické anomálie, které inspirovaly mnohé tvůrce filmových hororů a jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů. Na vlastní oči můžete spatřit lidi se čtyřma očima, několik různě srostlých siamských dvojčat nebo muže s vlčím syndromem. Můžete se setkat s největším, nejmenším a nejtlustším člověkem naší planety. Ve všech případech se jedná o figuríny osob, které skutečně žily. Máte poslední možnost navštívit výstavu předtím, než bude natrvalo umístěna do Vídně. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie.