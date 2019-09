Listování – Hry bez hranic

Sokolov – Projekt Listování, cyklus scénických čtení, opět míří do sokolovského Atelieru Cafe. Tentokrát s ajťáckou groteskou publicisty a komentátora Michala Kašpárka Hry bez hranic. Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. ... Autor se strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y. Vstupenky na vstupenky.karlovyvary.cz.