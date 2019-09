Městská májka a Pálení čarodějnic

Habartov – I Habartovští vás zvou na tradiční Pálení čarodějnic. A na co se můžete těšit? Chvíli po zahájení bude zvolena Miss čarodějnice 2019. V 17 hodin následuje upálení čarodějnice a lezení na májku. Od 16 do 18 hodin jsou připraveny jednoduché soutěže pro nejmenší účastníky, hrát po celou dobu bude pro děti Vlasta Sládek alias DJ Koudy. Až do 19 hodin bude pro děti k dispozici i skákací hrad, vláček a bazén s kuličkami. Od 18 do konce pak bude všem hrát k dobré zábavě kapela H2O. Akce se koná na škvárovém hřišti, kde bude zajištěn i stánkový prodej a můžete si koupit i něco dobrého na zub. Na labužníky čekají vepřové hody – ovar, jitrnice či gulášová polévka. Je možnost i opečení buřtů, které si i s klackem ale musíte donést z domova. Vstup na akci je volný. A jedna dobrá zpráva pro nejmenší děti. Svůj tradiční Rej čarodějnic si užijete už v pátek 26. dubna na zahradě domu dětí a mládeže od 15.30 do 17 hodin.