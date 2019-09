Metalové kapely zahrají v amfiteátru

Loket - V říznějším rytmu se tentokrát ponese koncertní odpoledne a večer Loketského kulturního léta. Na pódiu to v 15:15 rozbalí nejprve kapela Sinetrium. V 16:30 ji vystřídá Trautenberk, v 18:15 kapela Alkehol a ve 20 hodin Doga. Vyvrcholením večera bude od 21:45 česká nu metalová/hard rocková kapela Škwor. Za vstupenky v předprodeji dáte 550, na místě 600 korun, děti do 6 let zdarma, od 6 do 12 let 120 korun.