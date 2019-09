Na Hot Rock do Březové

Březová – Na první ročník chilli burger and barbeque festivalu spojený s rockovými koncerty vás zve město Březová. Na festivalu, který se odehraje ve venkovním amfiteátru kulturního domu, bude možné ochutnat různé výrobky z chilli a zúčastnit se pálivé soutěže. Také bude možno ochutnat různé druhy hamburgerů a barbeque produktů. K poslechu zahrají skupiny SILENT STREAM OF GODLESS, ELEGYTHE SWITCH, Postcards from Arkham, Object, Pamflet, Liberate. Vstup je zdarma!