Oslavte s Ležnickými konec masopustu

Ležnice – „Na vědomost se dává, že masopust nám končí a všichni se s ním loučí... Přijďte s námi oslavit konec masopustu,“ zvou všechny na masopustní rej obyvatelé Ležnice u Horního Slavkova. A co vás čeká? Po mši v kapli sv. Jana Nepomuckého požádají masky o povolení projít obcí a veselit se, zvolí krále masopustu a vydají se do průvodu vesnicí. Vyhodnocena bude samozřejmě nejhezčí maska a připraveny jsou pěkné ceny, takže pokud nějakou masku máte, určitě ji nenechte ležet doma. Masopustní veselí zakončí volná zábava. A zbývá už jen dodat kdy. Do Ležnice jste zváni v sobotu 2. března od 13.30.