Otevřený klub pro maminky s dětmi opět v knihovně

Loket – Bookstart, S knížkou do života je název mezinárodního projektu, do kterého se zapojila i loketská městská knihovna. Bookstartový klub pro maminky s dětmi od 1 do 3 let se koná v úterý 13. srpna od 10 hodin. Program je zaměřený na budování vztahu dětí ke knihám. Rodiče tu získají dobré tipy na to, jaké knížky jsou vhodné pro předčítání malým dětem. Prostor je i pro samostatné čtení a individuální aktivity rodičů s dětmi. Skupina KINDERBOGEN potěší děti i maminky osobitou poetikou, hudbou i taneční vložkou. Vstup je zdarma.