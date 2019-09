Sokolov – Jak vyrobit patchwork bez jehly? Prozradí na workshopu v knihovně Soňa Kollárová. Workshop je určen přednostně seniorům, kteří se mohou hlásit do 23. února. Neobsazená místa potom knihovna nabídne dalším zájemcům. Ti se mohou hlásit až do konce února. Workshop je tedy kapacitně omezen. V sobotu 2. března se koná od 9 do 12 a druhý pak od 13 do 16 hodin a vstup na něj je zdarma.