Sokolov – Poplach v pohádkovém lese je představení určené pro nejmenší diváky. Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se kvůli nepořádným lidem mění na ošklivý a nevlídný. Naštěstí jsou tu zvířátka a ta si svůj les vzít nedají. Zvlášť když jim v tom pomáhají dva pohádkoví draci, Žofka a Ludva, kteří utekli z pohádky do lidského světa, protože se jim zdálo, že děti pohádky málo čtou. Pohádka je plná písniček, tajemství, ale také odpadků, které rozhodně do lesa nepatří. A děti se díky Pandě dokonce naučí, co se má s těmi odpadky dělat. Představení uvádí Docela velké divadlo a vstupné je 75 korun.