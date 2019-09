Přijďte si užít poslední prázdninový piknik v parku

Chodov – Už druhým rokem jsou velmi oblíbenou akcí mezi rodiči s dětmi prázdninové knihovnické pikniky v parku. Právě pro jejich velkou oblibu se knihovníci rozhodli pořádat v průběhu prázdnin hned dva. Ten v pořadí druhý je připraven už na dnešní dopoledne. „Piknik je součástí projektu Bookstart – S knížkou do života, který má za cíl podpořit čtenářství dětí a vztah ke knize v rodinách. Je velmi oblíbenou akcí pro rodiče s dětmi, kteří u nás kromě dobrého jídla naleznou také mnoho krásných knih a her,“ potvrdila knihovnice Klára Kansy. Pokud se tedy chcete připojit, přijďte dnes, tedy ve středu 28. srpna, v 9 hodin do parku u knihovny. Tentokrát by i počasí mohlo pobytu venku přát. V případě deště se pikniky přesouvají do prostoru knihovny, tak jako tomu bylo například při tom červencovém.