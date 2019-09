Pro štěstí si v letním kině poběží Ženy v běhu

Sokolov – Program letního kina na koupališti Michal pokračuje i v sobotu večer. Tentokrát můžete zhlédnout českou komedii režiséra Martina Horského Ženy v běhu. Emancipovaná žena a matka tří dcer v podání Zlaty Adamovské nevidí žádný problém ve splnění posledního přání svého manžela, zaběhnout maraton. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více jak 42 kilometrů jako rodina. Co na tom, že žádná z žen ještě neuběhla ani metr, do startu zbývají tři měsíce, a dcery se do běhání navíc příliš nehrnou. V dalších rolích uvidíte Terezu Kostkovou, Veroniku Kubařovou, Jenovéfu Bokovou nebo Vladimíra Polívku v roli trenéra Vojty. Promítání začíná v 21.30 a vstupné je 50 korun.