Pyšná princezna v Městském divadle

Sokolov – Kdo by neznal tuhle pohádkovou klasiku! S pohádkou Pyšná princezna na motivy Boženy Němcové přijíždí do Sokolova Divadelní společnost Julie Jurištové. Pohádkový muzikál s písničkami je určený pro děti od 3 let, vstupné je 75 korun na odpolední představení. Tak si nenechte ujít krásnou, ale pyšnou princeznu Krasomilu, kterou napraví zahradník, který vlastně není zahradník, ale přestrojený král sousední země Miroslav. Ale to už přece ví každé malé dítě. A protože jde o muzikál, nebude zpívat jen květina, ale i ostatní postavy. Dopolední představení začíná v 10 a odpolední v 17 hodin.