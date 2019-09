Reprezentační ples: Televarieté aneb To byla televizní zábava

Kraslice – Reprezentační ples města Kraslice se letos ponese v duchu oblíbeného pořadu let minulých. V podtitulu totiž má Televarieté aneb To byla televizní zábava. Těšit se můžete na Big band Milana Šoltézse, Ajn Kesl Buntes, tanečnici Veroniku Lálovou nebo žongléra Kašpara Klepala. Své taneční vystoupení si připravil i soubor Dance Date. Jako hudební host pozvání přijal Václav Noid Bárta. S Televarieté je neodmyslitelně spjata dvojice Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. A Jiřina Bohdalová nebude chybět jako exkluzivní host ani na tom kraslickém. Programem provází moderátor Českého rozhlasu Petr Čimpera. Vstupné je 300 Kč na velký sál a 270 korun do restaurace. Tak 16. února v 19 hodin... začínáme...