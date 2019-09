Mnozí z vás tu dobu mají stále v paměti a rádi si ji připomenou. Jiní ji zase nezažili a bude to pro ně zajímavá podívaná. Nová retro výstava, která začala v sokolovském zámku, vám připomene životní styl 2. poloviny 20. století. Najdete ji ve výstavní síni v 1. patře, přístupná je od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.