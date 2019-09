Roháči zvou na retro koncert

Loket – Psal se rok 1975, když se na folkové scéně objevila kapela Roháči z Lokte. Letos už tak hudebníci slaví 44. narozeniny. A ke společnému vzpomínání zvou nejen své věrné příznivce. Retro koncert na terase hotelu U Bílého koně v Lokti bude vzpomínkou na pořady Čím dál víc z konce 70. let a zazní tu písničky Roháčů z období let 1975 až 2000. Tak neváhejte, zazní řada písní, které na běžných koncertech této kapely už ke slyšení nejsou řadu let. A potěšitelné je i retro vstupné, 50 Kč.