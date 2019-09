Horní Slavkov - Ještě do čtvrtek 25. července máte možnost navštívit Schlaggenwald – výstavu fotografií a předmětů ze soukromé sbírky Z. Heppnera. Výstava se koná v hornoslavkovském muzeu, které je po dobu prázdnin otevřeno celý týden od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.