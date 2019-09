Slaměnka zve na turistický výšlap

Sokolov – Senioři ze Slaměnky zvou zájemce na výšlap do Klášterce a Perštejna. Sraz je v 8.35 na nádraží v Sokolově, odjezd v 8.53. Naplánovaná trasa vede ze železniční stanice v Klášterci přes zámeckou zahradu a kolem lázní Evženie do Perštejna, což činí 10 kilometrů. Zdatnější turisté mohou pokračovat až do Boče a zdolají 13,5 kilometru. Trasa vede po cyklostezce, je rovinatá a pohodová. Návrat bude individuální, buď z Perštejna, nebo z Boče, odjezdy vlaků budou upřesněny na místě. Je nutné mít dobré turistické boty a oblečení, v batůžku jídlo a pití a slaměnkáři připomínají, že rozhodně nemáte nechat doma dobrou náladu.