Soutěž elegance historických vozidel auto a moto do roku výroby 1988 a dobového oblečení odstartuje v sobotu 3. srpna v 9 hodin ze Starého náměstí, odkud se závodníci vydají do Kyselky. V Sokolově je pak uvidíte znovu odpoledne na náměstí Budovatelů a Starém náměstí, kde se bude soutěžit a hlasovat. V neděli se zhruba sedmdesátka soutěžících přesune dopoledne do Lokte a po obědě do Královského Poříčí.