Spisovatelé do knihoven: Adéla Knapová

Chodov – Celorepublikový projekt Spisovatelé do knihoven, do nějž je v našem kraji zapojena knihovna v Chodově, pokračuje představením dalšího z autorů. Tentokrát do Chodova přijede spisovatelka Adéla Knapová. Ta je známá především jako novinářka, dlouhodobě je spjatá s týdeníkem Reflex, kde působí od roku 2009 jako kmenová autorka. V roce 2003 vyšel její první román Nezvaní. V roce 2016 nakladatelství Fra vydalo její novelu Nemožnost nuly, již hned po vydání zařadil Český rozhlas mezi nejlepší české a světové knihy roku. V roce 2017 jí ve stejném nakladatelství vyšel román Slabikář. Beseda je určena pro širokou veřejnost a vstup je zdarma.