Spisovatelé do knihoven: Anna Bolavá

Chodov – Prozaička a básnířka Anna Bolavá bude další českou autorkou, kterou představí celorepublikový projekt Spisovatelé do knihoven, do nějž je chodovská knihovna zapojená. Anna Bolavá se do širšího povědomí veřejnosti dostala svou prozaickou prvotinou z roku 2015 Do tmy, za niž získala Magnesii Literu za prózu. Debutovala ale o dva roky dříve básnickou sbírkou Černý rok. Pracuje jako jazyková korektorka, recenzentka a píše texty rozličných žánrů. Na setkání s ní se do knihovny můžete vydat 26. února v 10 hodin, vstup je zdarma.