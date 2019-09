Spisovatelé do knihoven představí tentokrát Lucii Faulerovou

Chodov – V rámci projektu Spisovatelé do knihoven, kterého se v našem kraji účastní chodovská knihovna a který představuje posluchačům to nejlepší ze současné poezie a prózy, dorazí do Chodova prozaička Lucie Faulerová. Ta je spolu s výtvarnicí Kateřinou Šedou spoluautorkou knihy Brnox – průvodce brněnským Bronxem, za niž autorky získaly v roce 2016 cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. Samostatně debutovala v roce 2017 románem Lapači prachu. Působí jako dramaturgyně a produkční v Národní galerii v Praze v projektu Anežka Live! Je také redaktorkou a korektorkou na volné noze. Beseda začíná v 11 hodin a vstup je zdarma.