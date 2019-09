Staňte se královským sokolníkem

Horní Hrad – Již tradiční akce, během níž vás odborníci ze záchranné stanice PENTHEA seznámí se životem přibližně 20 druhů dravců a sov, se uskuteční na Horním Hradě. Uvidíte celou řadu dravců a sov rozmístěných po celém hradě, letové ukázky dravců s přednáškami, budete mít možnost podržet si dravce na ruce, připraveny jsou hry a soutěže pro děti i dospělé, lukostřelba, expozice sokolnických potřeb – pohromadě pro vás bude vše, co je jinde jen těžko možné spatřit a zažít! Čeká vás přednáška s praktickými ukázkami o historii lovectví a sokolnictví, historických loveckých metodách – kopí, prak, luk, kuše, smyčky, lep, dravý pták a sokolnictví, lovecký pes – až po nástup střelných zbraní a zánik starých metod. Připravena je i velká hra pro děti s mnoha zastávkami a úkoly, malé i velké. Při vstupu dostane každé dítě Listinu adepta královského sokolníka. Po zahájení akce se představí soutěž a oznámí pravidla. Kdo splní stanovený limit, bude z adepta pasován na sokolníka, obdrží pasovací královskou listinu a odměnu. Děti získávají body v jednotlivých soutěžích v kategoriích do deseti a nad deset let. Akce se uskuteční v sobotu 20. dubna od 10 hodin do 17 hodin.